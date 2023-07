"Bares für Rares"-Experte Albert Maier geht in den Ruhestand

Für Albert Maier hat es sich ausgetrödelt. Bereits seit der ersten Stunde im Jahr 2013 ist der Kunst- und Antiquitätenprofi bei Bares für Rares zu sehen. Dort steht er dem Gastgeber Horst Lichter (61) mit Rat und Tat in Sachen Trödel zur Seite und bewertet die Schätze der Kandidaten mit seinem breit gefächerten Wissen. Doch nun ist nach zehn Jahren Schluss für den Experten: Albert hört bei "Bares für Rares" auf!

Am vergangenen Sonntag war er ein letztes Mal in der beliebten Sendung zu sehen. "Du hast dich ja entschlossen, in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen", begründete Horst vor den Kameras das Trödel-Aus seines Kollegen. Der 73-Jährige verlasse die Show demnach auf eigenen Wunsch. Albert gehen zu lassen, fällt dem Koch und Antiquitäten-Fan sichtlich schwer. "Du warst nicht nur ein Experte mit Liebe und Leidenschaft. Sondern auch ein Mensch, ein Freund, ein Vorbild", verabschiedete sich Horst mit Tränen in den Augen von der TV-Bekanntheit.

Doch nicht nur Horst betrauert Alberts TV-Aus – auch der Sachverständige Sven Deutschmanek (47) vermisst seinen Kollegen schon jetzt. "Eine Ikone hört auf! Danke Albert – du Urgestein" und "Danke für die wunderschönen zehn Jahre", schreibt er zu mehreren Bildern mit seinem Show-Partner auf Instagram.

ZDF, Frank Dicks Horst Lichter und Albert Maier bei "Bares für Rares"

ActionPress Albert Maier, "Bares für Rares"-Experte

Instagram / sven.deutschmanek.official Sven Deutschmanek und Albert Maier, "Bares für Rares"-Experten

