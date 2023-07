Brad Pitt rockt als Rennfahrer beim Formel-1-Grand-Prix!

Brad Pitt (59) steht der Look als Formel-1-Pilot. Aktuell dreht der Schauspieler in Großbritannien seinen neuen Film. Der Streifen trägt den Namen "Apex" und handelt von dem fiktiven Rennfahrer Sonny Hayes. In diese Rolle schlüpft der "Ocean's Eleven"-Star. Und offenbar hat er sich schon richtig gut in seine neue Rolle eingefunden: Brad begeistert beim britischen Grand Prix im feschen Rennfahrer-Style.

Wie das Hello! Magazine berichtet, tummelte Brad sich vergangenes Wochenende zwischen den Profis der Formel 1 an der britischen Rennstrecke Silverstone. Und offenbar war der Hollywoodstar bereit für seine neue Rolle: Er trug schon seinen Rennfahrer-Anzug und machte darin eine richtig gute Figur. Mit dabei war auch sein Co-Star Damson Idris (31), der ebenfalls als Formel-1-Pilot gekleidet war. Er stand seinem Kollegen aber in nichts nach und trat genauso cool auf wie Brad. Wahrscheinlich steckten die beiden schon im Kostüm, weil das Getümmel beim Großen Preis von Großbritannien auch Kulisse des Films werden soll.

Brad und seine Film-Crew waren schon vergangene Woche an der Rennstrecke unterwegs gewesen. Dort hatte man ihm sogar eine eigene Garage eingerichtet. An der hatte aber nicht sein richtiger Name gestanden, sondern der seiner Figur. Auf einem großen Schild über der Box war ein Bild von ihm und seine ebenfalls fiktive Startnummer zu sehen.

Getty Images Brad Pitt (r.) mit Javier Bardem beim Formel-1-Grand Prix in Großbritannien

Getty Images Brad Pitt und Damson Idris an der Rennstrecke Silverstone, Juli 2023

Getty Images Brad Pitts Garage beim Grand Prix in Großbritannien

