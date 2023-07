Formel-1-Film: Brad Pitt bekommt eigene Grand-Prix-Garage

Brad Pitt (59) wird zum Formel-1-Fahrer. Der Hollywoodstar deckte bereits eine ganze Reihe verschiedener Filmfiguren ab. Bekannt ist er aber vor allem für seine Action-geladenen Filme wie unter anderem "Inglorious Bastards" oder "Troja". Nun zieht es ihn allerdings auf die Rennstrecke, denn in seinem neuen Film spielt er einen Formel-1-Fahrer. Und dafür bekommt Brad beim britischen Grand Prix sogar seine eigene Garage.

Wie unter anderem The Sun berichtet, besucht Brad derzeit die Grand-Prix-Rennstrecke Silverstone in Großbritannien. Dort scheint der Schauspieler sich Inspiration für seinen neuen Film zu holen, denn er schlüpft in die Rolle des fiktiven Formal-1-Rennfahrers Sonny Hayes. Und auf dem Gelände der Strecke durften die Produzenten sich sogar eine eigene Garage einrichten. Inmitten der Profis hängt über einer der Boxen ein großes Schild, auf dem der Name von Brads Figur sowie seine Startnummer und ein Bild von ihm zu sehen sind. Angeblich soll das Filmteam mit dem Schauspieler hier einige Szenen in einem modifizierten Rennwagen drehen.

Zuletzt drehte Brad den Film "Wolves" zusammen mit seinem Kollegen George Clooney (62). Am Set sorgte der Oscar-Preisträger wohl für ulkige Momente, denn er war meist in Begleitung seines Stuntdoubles. Paparazzi erwischten das Duo sogar außerhalb der Dreharbeiten im Partnerlook auf den Straßen New Yorks. Die beiden sahen sich sogar so ähnlich, dass echte Verwechslungsgefahr bestand.

Getty Images Brad Pitts Garage beim Grand Prix in Großbritannien

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Getty Images Brad Pitt im Juli 2022

