Joes Herzprobleme: BTN-Lutz Schweigel dachte auch an sich

Lutz Schweigel (51) machte sich Gedanken über seine Gesundheit. Bereits seit Staffel eins steht der Schauspieler bei Berlin - Tag & Nacht als Joe Möller vor der Kamera. In seiner Rolle als Serienpapa ist er ein echter Fan-Liebling. Doch seit einigen Folgen ist klar: Joe hat ein Problem mit dem Herzen. Für den Darsteller kein leichter Aspekt seiner Figur. Gegenüber Promiflash verrät Lutz, dass er deswegen sogar an sich selbst denken musste.

"Man denkt natürlich auch darüber nach, was wäre, wenn man selber solche Probleme hätte. [...] Gerade wenn man das im Bekanntenkreis erlebt hat, ist das schon etwas, was man ein bisschen mit reinnimmt", meint Lutz gegenüber Promiflash. Vor allem, wenn man selbst in einem Alter sei, in dem ein Herzleiden durchaus auftreten könne, mache man sich Gedanken. Er habe sich bewusst intensiv darüber informiert und sich sogar angeschaut, wie Narben nach Herz-OPs aussehen. "Dadurch ist die Umsetzung vor der Kamera recht gut gewesen, weil wir es nicht ganz so extrem spielen, wie es im wahren Leben wäre", betont der 51-Jährige.

Nach zwölf Jahren bei BTN konnte Lutz schon einiges erleben. Viele Wünsche bleiben da nicht mehr offen. Nur eines würde er gerne noch machen. "Sie könnten ruhig noch die Route 66 mit mir fahren, das wäre toll", meint er. Als "schöner Auslandsdreh" sei das perfekt für ihn und seine Rolle.

Instagram / lutz_schweigel_ "Berlin - Tag & Nacht"-Star Lutz Schweigel

RTL II Lutz Schweigel, Schauspieler

Instagram / lutz_schweigel_ Lutz Schweigel, bekannt aus "Berlin - Tag & Nacht"

