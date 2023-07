Das wünscht sich Lutz Schweigel für seine Rolle in BTN!

Das möchte Lutz Schweigel (51) unbedingt noch machen! Seit 2011 steht der Schauspieler nun schon für die Serie Berlin - Tag & Nacht vor der Kamera. Trotz seiner Anfänge als Laiendarsteller gehört der Naumburger mittlerweile zur Hauptbesetzung der Reality-Seifenoper, in der er Joe Möller spielt. Trotz der zwölf Jahre, in denen der TV-Star nun schon in die Rolle des Boxtrainers schlüpft, hat Lutz noch einige Wünsche offen, wie er Promiflash verrät!

"Ein schöner Auslandsdreh wäre schon cool", gibt der 51-Jährige im Interview mit Promiflash zu. Dabei hat der Fernsehdarsteller sogar schon genaue Vorstellungen! "Sie könnten ruhig noch die Route 66 mit mir fahren, das wäre toll", erzählt Lutz. Zwar hat seine Rolle in der Serie diesen Trip bereits unternommen, allerdings ist er bloß fiktiv dort gewesen.

Im echten Leben sehen Lutz' Wünsche für die Zukunft ziemlich ähnlich aus. "Im eigenen Leben – ich habe mir jetzt auch einen Wohnwagen zugelegt – würde ich gerne eine kleine Tour durch Europa machen", äußert er sich. Auch mit der Familie wolle der Schauspieler enger "zusammenrücken". Prinzipiell ist er jedoch offen, wie er erklärt: "Ich möchte im Leben aber auch vieles auf mich zukommen lassen und gucken, was noch kommt."

Instagram / lutz_schweigel_ Lutz Schweigel, Schauspieler

RTLZWEI Lutz Schweigel, "Berlin - Tag & Nacht"-Star

Instagram / lutz_schweigel_ Lutz Schweigel, bekannt aus "Berlin - Tag & Nacht"

