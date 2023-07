Mit Kakaozeremonie: So feierte Anna Adamyan ihre Babyparty

Das ist eine außergewöhnliche Babyparty! Anna Adamyan (27) ist nach mehreren künstlichen Befruchtungen und zwei Fehlgeburten endlich schwanger. In den sozialen Medien ließ die werdende Mama ihre Community an diesem schwierigen Weg teilhaben. Nun hat die Influencerin jedoch allen Grund zu Freude und veröffentlichte erst vor wenigen Monaten süße Schnappschüsse ihrer Gender-Reveal-Party. Jetzt teilt Anna erste Eindrücke von ihrer Babyparty – inklusive Kakaozeremonie!

In ihrer Instagram-Story äußert sich die Beauty zum ersten Mal zu dem besonderen Tag: "Der gestrige Tag war so wundervoll." Eher untypisch für eine Babyparty war die Kakaozeremonie. Alle Gäste tranken gemeinsam reinen Kakao – und der zeigte wohl seine Wirkung. "Viele Tränen sind geflossen, weil es so emotional geworden ist. Ich habe selten so viele Emotionen von meinen Liebsten auf einmal spüren dürfen", erzählt die 27-Jährige ihrer Community.

Vor allem für Anna hatte der Tag eine ganz besondere Bedeutung. "Bei den Babypartys meiner Freundinnen habe ich mich immer gefragt, wann ich endlich dran bin und diesen Moment erleben darf", äußert sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin.

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan neben ihrem Mann Sargis Adamyan

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

Robert Schmiegelt / Future Image Anna Adamyan, Influencerin

