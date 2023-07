Süße Throwback-Pics: Cardi B feiert Geburtstag ihrer Tochter

Die Zeit rennt! Das denken sich wohl auch Cardi B (30) und ihr Mann Offset (31). Die beiden Musiker hatten sich 2017 das Jawort gegeben. Ein Jahr nach der Trauung erblickte Kulture Kiari Cephus (5) das Licht der Welt. Vergangenes Jahr bekam die Kleine dann außerdem einen Bruder. Nun feierten Cardi und Offset den großen Tag ihrer Tochter und teilten zu diesem Anlass niedliche Bilder.

Kulture wurde am Montag fünf Jahre alt. Ihre Eltern ließen es sich nicht nehmen, an diesem besonderen Tag die Zeit Revue passieren lassen. So veröffentlichten die beiden in ihren Instagram-Stories zuckersüße Bilder ihres Töchterchens, als Klein-Kulture noch ein Kleinkind war. Die Rapperin wunderte sich unter einem der Schnappschüsse: "Mein Baby ist schon fünf."

Zuletzt hatte die Zweifachmama total stolz den Vorschulabschluss ihres Nachwuchses zelebriert. Einige Aufnahmen zeigen das Mutter-Tochter-Duo im feierlichen Look. Kulture hatte bei ihrer Abschlussfeier ein königsblaues Outfit, das aus einem traditionellen Hut und einem Talar bestand, getragen. "Ich bin eine wahnsinnig stolze Mama. Gib mir gute Noten und ich werde dir die Welt geben, Baby," hatte die 30-Jährige zu den Bildern geschrieben.

Instagram / iamcardib Cardi Bs Tochter Kulture als Baby

Instagram / offsetyrn Cardi Bs Tochter Kulture als Baby

Instagram / iamcardib Cardi B und ihre Tochter Kulture

