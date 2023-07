Dekadent? Cardi B schenkt fünfjähriger Tochter Luxus-Tasche

Geht sie damit zu weit? Seit 2017 ist Cardi B (30) mit Rapper Offset (31) verheiratet. Gemeinsam hat das Paar zwei Kinder. Diese werden schon im jungen Alter an das Luxus-Leben ihrer Eltern gewöhnt. Denn die Musikerin ist bekannt dafür, nicht mit ihrem Geld zu geizen – so auch bei ihren beiden Schützlingen: Zum fünften Geburtstag schenkt Cardi B ihrer Ältesten mal eben eine Handtasche im Wert eines Kleinwagens.

"Es ist schön, mein Mädchen aufwachsen zu sehen, aber es macht mich auch ein bisschen traurig, dass mein Baby nicht mehr mein kleines Baby ist", schreibt die Musikerin emotional auf Instagram zu einer Fotoreihe, die Töchterchen Kulture Kiari Cephus (5) in einem pinken Tutu zeigt. Stolz präsentiert diese das Geschenk ihrer berühmten Eltern. Genaues Hinsehen offenbart: Die gerade einmal Fünfjährige hält hier eine Tasche im Wert eines Kleinwagens in den Händen. Denn es handelt sich dabei um eine der beliebten Birkin-Taschen, welche einen Wert von rund 20.000 US-Dollar hat.

Dass Cardi B und ihr Liebster das Leben im Luxus genießen, ist kein Geheimnis. In der Vergangenheit veranstalteten sie schon die ein oder andere extravagante Party für ihren Nachwuchs. Den Vogel schossen sie jedoch ab, als sie Sohn Wave Set Cephus (1) in einem Instagram-Beitrag badend in 100-Dollar-Scheinen zeigten.

Instagram / iamcardib Kulture Kiari Cephus im Juli 2023

Instagram / iamcardib Kulture Kiari Cephus, Tochter von Cardi B

Instagram / offsetyrn Wave Set Cephus, Juni 2023

