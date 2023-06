Luxusbaby: Cardi Bs Sohn Wave badet in 100-Dollar-Scheinen!

Wave Set Cephus (1) wächst im absoluten Luxus auf! Der Fast-Zweijährige ist das zweite Kind von Cardi B (30) und Offset (31). Gemeinsam mit seiner Schwester Kulture Kiari Cephus (4) stellt er das Leben der beiden Rapper auf den Kopf und wird von den beiden auch mächtig verwöhnt: So bekam der Kleine zu seinem ersten Geburtstag eine üppige Party geschmissen. Kein Wunder also, dass Wave jetzt auch gerne mal Geldbündel als Spielzeug benutzt!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte Papa Offset zuletzt eine Bilderreihe, die seinen Sohn im begehbaren Kleiderschrank des Paares zeigt. Dort bewahren die Rapper offenbar nicht nur Klamotten, sondern auch ein kleines Vermögen auf: Auf den Fotos sitzt Wave nur in Windel und Socken in einem Haufen 100-Dollar-Scheine, hält das Geld als Bündel in der Hand und wedelt damit herum. "Böser Junge Wave", schrieb der "Open It Up"-Interpret dazu.

Für ihre Kinder ist Cardi B und Offset kein Preis zu hoch. Am vergangenen Weihnachtsfest hatte die US-Amerikanerin bereits stolz die Geschenke für ihre Sprösslinge präsentiert – Kulture und Wave waren mit einem riesigen Berg an Geschenken überhäuft worden.

Instagram / offsetyrn Wave Set Cephus, Sohn von Cardi B und Offset

Instagram / offsetyrn Wave Set Cephus, Juni 2023

Instagram / iamcardib Geschenke von Cardi B

