Erotikfilmstar: Grund für Ricky Martin und Jwans Ehe-Aus?

Ist er etwa der Auslöser für die Trennung von Ricky Martin (51) und Jwan Yosef? Vor sechs Jahren waren der Sänger und der Künstler vor den Traualtar getreten. In der Zwischenzeit bekamen die zwei mithilfe von Leihmüttern vier Kinder. Doch nun lassen die einstigen Turteltauben sich scheiden. Obwohl die zwei eine offene Ehe führten, wird jetzt spekuliert, dass ein anderer Mann mit dem Liebes-Aus zu tun haben könnte...

Die lateinamerikanische Fernsehsendung "Chisme No Like" stellte die Behauptung auf, dass der 51-jährige Musiker ein Auge auf den Erotikfilmstar Max Barz geworfen habe: "Er ist der Schauspieler, von dem Ricky Martin besessen ist, sie folgen sich beide auf ihren sozialen Medien und haben wahrscheinlich schon Kontakt miteinander aufgenommen."

Doch wie viel ist dran an dieser Vermutung? Immerhin hatte eine Quelle zuletzt gegenüber Daily Mail erklärt, dass keine dritte Person das Problem in der Beziehung der beiden gewesen sei: "Wie viele andere Paare führten Ricky und Jwan die meiste Zeit eine offene Ehe und das hat für sie funktioniert, bis es nicht mehr funktionierte." Zudem hatte der Informant klargestellt, dass sich weder Ricky noch sein baldiger Ex-Mann in eine andere Person verliebt hätten.

Getty Images Jwan Yosef und Ricky Martin mit ihren Zwillingen im Dezember 2016

Instagram / max_barz Max Barz, Social-Media-Bekanntheit

Getty Images Jwan Yosef und Ricky Martin im Dezember 2019

