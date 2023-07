HCG-Wert nicht gesunken: Anna-Maria Ferchichi muss in Klinik

Anna-Maria Ferchichi (41) weiß immer noch nicht mehr! Erst vor wenigen Wochen verkündete die Frau von Rapper Bushido (44), dass sie erneut schwanger ist. Nach den gemeinsamen Drillingen wäre es das neunte Kind für die Influencerin. Mittlerweile ist aber klar, dass das Baby nicht zur Welt kommen wird. Woran das liegt, weiß sie bisher noch nicht. Nun muss Anna-Maria sogar ins Krankenhaus.

In ihrer Instagram-Story meldet Anna-Maria sich zu Wort, nachdem sie ein weiteres Mal beim Arzt war. Diesmal wurde ihr aktueller HCG-Wert geprüft. "Mein HCG ist nicht gesunken. Ich habe heute Nachmittag einen Termin im Krankenhaus – war ja klar, oder?", meint sie sichtlich enttäuscht. Die Ungewissheit scheint die Mehrfach-Mama wirklich zu belasten. Am Tag zuvor schrieb sie, eine Fehlgeburt sei zwar nicht schön, aber sie und ihr Mann seien auch so "gesegnet". "Vor einer Eileiterschwangerschaft habe ich echt Angst. [...] Ich habe mich bis jetzt noch nie mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Ich hoffe sehr, es ist nicht der Fall", meinte sie nachdenklich.

Immerhin kann Anna-Maria voll und ganz auf die Unterstützung ihrer Familie bauen. Mittlerweile meldete sich auch schon Gatte Bushido im Netz. "Wir sind wirklich sehr deprimiert und wir schauen jetzt mal, was wird", schrieb der Musiker in seiner Story. Zur Aufmunterung habe er seiner Frau einen kleinen Strauß Blumen gekauft.

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido mit Ehefrau Anna-Maria Ferchichi

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im April 2018

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Influencer

