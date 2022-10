Geht da was? Lily James mit Ex Matt Smith auf gleicher Party

Nähern Lily James (33) und Matt Smith (39) sich etwa wieder an? Fast zwei Jahre ist es her, dass die beiden Schauspieler sich getrennt haben. 2019 beendeten sie ihre Beziehung schon einmal kurzzeitig, rauften sich jedoch wieder zusammen. Angeblich habe es schließlich aber Differenzen gegeben, die das Paar nicht mehr überwinden konnte. Doch jetzt scheint sich das Blatt erneut gewendet zu haben: Lily und Matt besuchten wohl gemeinsam eine Party!

HollywoodLife berichtete, dass Lily und Matt offenbar die gleiche After-Show-Party besuchten. Beide sollen zu Gast bei der BFI Luminous Gala in London gewesen sein, doch nur Lily zeigte sich auf dem Red Carpet. Im Anschluss gab es im Chiltern Firehouse, einem glamourösen Luxusrestaurant, eine große Party. Um 5 Uhr morgens wurde die Cinderella-Darstellerin dabei beobachtet, wie sie das Gebäude verließ – und Matt trat kurz nach ihr ins Freie. Unklar ist, ob die beiden bewusst gemeinsam gegangen sind, sie sich überhaupt auf der Party unterhalten haben oder ihr zeitgleiches Verlassen der Feier einfach purer Zufall war.

Lily sorgte nicht nur mit dieser Begegnung für Getuschel, sondern auch mit ihrem feurigen Look auf dem roten Teppich zuvor. Sie legte einen strahlenden Auftritt in einem knallroten rückenfreien Kleid hin. Auch ihre eigentlich dunkelblonden Haare trug sie passend dazu frisch gefärbt in einem Kupferrot.

Getty Images Lily James, Schauspielerin

Getty Images Matt Smith im Oktober 2021 in London

Getty Images Lily James bei der BFI Luminous Gala in London 2022

