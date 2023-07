Ex-"Unter uns"-Star Lukas Sauer heiratete seinen Partner!

Lukas Sauer (32) ist unter der Haube! 2014 war der Schauspieler mit seiner Rolle des Aaron Hinz in der Vorabendserie Unter uns bekannt geworden. Seitdem zog der TV-Darsteller immer wieder Parts in weiteren Serien und auch Filmen an Land. Seit sieben Jahren geht er nun schon mit seinem Partner Henrik Hees durchs Leben und hält seine Beziehung für gewöhnlich eher aus der Öffentlichkeit heraus. Nun verrät Lukas, dass er und Henrik geheiratet haben!

"Ich habe die standesamtliche Trauung in meinem Heimatdorf in der Pfalz sehr genossen – und viel geweint", gibt der 32-Jährige gegenüber Bunte zu. Vor Henriks Antrag habe er gar nie ans Heiraten gedacht. Nach der Zeremonie sei das Paar hupend und mit klappernden Dosen inklusive Regenbogenflagge durch den Ort gefahren – Lukas und Henrik wollten nämlich ein Statement setzen! "Wir möchten anderen Homosexuellen Mut machen. Und wir wollen zeigen, dass Schwule nicht nur Party machen, sondern ganz normale Beziehungen oder Ehen führen. Liebe ist universell, egal in welcher Form", stellt der "Sunny – wer bist Du wirklich?"-Star klar.

Dass Lukas seine Liebe eher aus der Öffentlichkeit heraushält, hat einen Grund! "Jedem Menschen sollte es freistehen, inwieweit er öffentlich in Erscheinung tritt. Und manche möchten dies nicht. Mein Partner gehört dazu", erklärte der Schauspieler gegenüber Promiflash. Die sozialen Medien dienen ihm eher als "wichtiges Element" für sein berufliches Leben, um seine Fans auf dem Laufenden zu halten und auch als Geldeinnahmequelle.

