Dürfen die Unter uns-Fans auf ein Aaron-Comeback hoffen? 2014 gehörte Schauspieler Lukas Sauer (29) für einige Folgen zum Cast der beliebten Daily Soap. In seiner Rolle des homosexuellen Aaron Hinz verdrehte er damals Ringo (Timothy Boldt, 29) den Kopf. Nach einer kurzzeitigen, feurigen Liebelei beendete Letzterer schließlich die Affäre und brach den Kontakt zu dem Blondschopf ab. Damit war auch der kurzzeitige Serienauftritt des Models beendet. Gegenüber Promiflash verriet Lukas jetzt, ob es Hoffnung auf ein Comeback gibt.

"Wie heißt es so schön: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber nein, ein Comeback wird es hier wohl nicht mehr geben", musste der Schauspieler seine Fans im Promiflash-Interview beim Besuch eines Berliner Autokinos enttäuschen. Allerdings gab er zu, dass er einer Rückkehr in das Format nicht abgeneigt gegenüberstehe. "Wer weiß, was die Zukunft so bringt", meinte er. Sollte es tatsächlich irgendwann dazu kommen, dürfte eine Liebes-Reunion mit Ringo aber ausgeschlossen sein. Der Junior-Geschäftsführer von Huber Bau ist mittlerweile glücklich mit Easy (Lars Steinhöfel, 34) verheiratet.

Doch auch wenn der 29-Jährige mit dem "Unter uns" -Geschehen nichts mehr am Hut hat – privat bleibt er der Show und seinen ehemaligen Kollegen treu. “Ich glaube, wenn man in einer solchen Produktion einmal drin war, kommt man davon nicht mehr los”, plauderte er weiter aus. Er sei damals nicht nur herzlich von allen aufgenommen worden, sondern habe zu vielen Darstellern auch heute noch guten Kontakt.

