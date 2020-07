Der durchtrainierte Body hat seinen Preis! Lukas Sauer (29) ist top in Form und kann sogar ein Sixpack vorweisen. Auf seinem Social-Media-Kanal überrascht der ehemalige Unter uns-Darsteller seine Fans regelmäßig mit tollen Schnappschüssen von seinem Traumkörper. Das kommt natürlich bei seiner Community super an und so stellte sich schnell ein großer Erfolg ein – Lukas avancierte zum Influencer. Im Gespräch mit Promiflash verriet das Model nun, wie viel harte Arbeit hinter seinen Muskeln steckt!

Das ständige Training und die Stunden im Fitnessstudio fallen dem Blondschopf offenbar nicht gerade leicht: Auch er muss sich durchbeißen und motivieren. Aber der Hottie weiß auch, warum er das tut. "Ich mache wahnsinnig viel Sport, aber auch nur, weil ich alles esse, worauf ich gerade Lust habe. Das heißt, ich muss noch mehr Sport machen, um meinen Körper in Form halten zu können", plauderte Lukas nun im Rahmen eines Besuches im Berliner Autokino gegenüber Promiflash aus. "Ich sehe mein Sport- und Fitnessprogramm auch ein bisschen als Teil meines Jobs", führte er aus. Der Muskelmann hätte eben nicht immer Lust auf das Gym, seiner Meinung nach würde das aber dazugehören. "Wenn ich als Schauspieler oder Model unterwegs bist, dann ist der Körper eben Teil des Konzepts 'Lukas Sauer' – aber Lust habe ich da auch nicht immer drauf", lautete das Fazit des einstigen Serien-Schönlings.

Auch wenn es nicht immer einfach ist, so einen drahtigen Körper präsentieren zu können, lohnt es sich offenbar. Lukas' Followerzahl wächst und er kann sich über jede Menge Kommentare und Interaktionen auf seinem Profil freuen. Bereits 115.000 Abonnenten kann er vorweisen. Und täglich kommen offenbar einige dazu.

Instagram / official.lukas.sauer Lukas Sauer, Schauspieler

Instagram / official.lukas.sauer Lukas Sauer im Mai 2020

Instagram / official.lukas.sauer Lukas Sauer im Juli 2020



