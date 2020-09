Geballte Erotik in der neuen TVNOW-Serie Sunny – wer bist Du wirklich?! Eine der festen Schauspielerinnen im Cast ist Meryl Marty, die die Influencerin Frieda spielt. In einem Club lernt sie den attraktiven Fußballer Claudio kennen und die beiden scheinen sich ganz offensichtlich sehr gut zu verstehen. Der Sportler wird von Lukas Sauer (29) gespielt, der schon fünf Folgen bei Unter uns mitwirkte. Für das neue Engagement lässt der blonde Schönling nun komplett seine Hüllen fallen.

Der TV-Darsteller wird als Claudio in sechs der 20 Folgen von "Sunny – wer bist Du wirklich?" zu sehen sein. Dabei kommt es zwischen ihm und Meryl zu der einen oder anderen Sexszene. "Die Nacktszenen waren neu. Aber mit Meryl als Spielpartnerin und einem wirklich großartigen Team fiel es mir nicht schwer. Es wurde in einem sogenannten 'Closed Set' gedreht. Das bedeutet, dass die Anzahl der anwesenden Personen auf ein Minimum reduziert wird", rekapitulierte Lukas die Dreharbeiten im RTL-Interview. Mit dem sinnlichen Ergebnis will er die Zuschauer nun mitreißen. Wie ein Vorschau-Foto zeigt, wird es auf jeden Fall sehr heiß werden.

Auch Meryl verriet im Gespräch mit dem Sender, wie sie die Arbeit an den gemeinsamen Szenen mit Lukas fand. "Wir haben uns vom ersten Tag an super verstanden, einen ähnlichen Humor und uns seit den Drehs immer mal wieder Nachrichten gesendet, wie sehr wir uns auf die nächsten Drehtage freuen und uns bei Drehschluss gegenseitig für den Tag bedankt", beschrieb sie die Zusammenarbeit.

Anzeige

TVNOW Meryl Marty und Lukas Sauer in "Sunny – wer bist Du wirklich?"

Anzeige

TVNOW Lukas Sauer

Anzeige

TVNOW Meryl Marty und Valentina Pahde in "Sunny – wer bist Du wirklich?"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de