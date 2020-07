Warum zeigt Lukas Sauer (29) seinen Freund nicht im Netz? 2014 wurde der TV-Darsteller durch seine Rolle des Aaron Hinz bei Unter uns bekannt. Inzwischen bekommen seine Fans ihn nicht mehr nur auf den TV-Bildschirmen zu sehen, sondern auch auf Social Media – wo er seinen inzwischen über 115.000 Anhängern regelmäßig Eindrücke aus seinem Leben zeigt. Gelegentlich teilt er auch gemeinsame Bilder mit seiner Familie oder seinen Freunden – allerdings nie von seinem Partner, mit dem er schon einige Zeit zusammen sein soll. Woran liegt das?

"Social Media ist am Ende für mich nichts anderes als ein wichtiges Element für mein berufliches Leben. Einerseits, um meine Fans auf dem Laufenden zu halten, andererseits auch als Geldeinnahmequelle", erklärte der 29-Jährige im Promiflash-Interview im Rahmen eines Autokinobesuchs mit Miyabi Kawai (46). Er fände es wichtig, seinen Fans zu zeigen, was in seinem Leben passiert, allerdings wolle er auch die Menschen in seinem Umfeld schützen, die nichts mit den Medien zu tun haben: "Jedem Menschen sollte es freistehen, inwieweit er öffentlich in Erscheinung tritt. Und manche möchten dies nicht. Mein Partner gehört dazu."

Seine früheren Beziehungen hatte Lukas dagegen nicht so privat gehalten. Seinen Ex-Freund Basti Döhring lernte er damals beispielsweise sogar im TV bei der Show Mama Mia kennen. Mit seinem späteren Partner Henrik zeigte sich der "Waiting for Anya"-Darsteller sogar knutschend auf einer Musicalpremiere.

