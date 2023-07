GNTM-Kandidatinnen starten auf der Berlin Fashion Week durch

Die Germany's next Topmodel-Kandidatinnen rocken den Laufsteg! Jahr für Jahr sucht Heidi Klum (50) in der Modelshow nach dem neusten Star auf dem Catwalk – und das überaus erfolgreich! Zahlreiche ihrer Kandidatinnen sind jedes Jahr auf den Fashion Weeks rund um die Welt zu finden. Und auch die Teilnehmerinnen der neusten Staffel, die erst vor einem Monat zu Ende gegangen ist, sind schon gefragt: Auf der Berliner Fashion Week geben sich die GNTM-Kandidatinnen die Klinke in die Hand!

Bei der Fashion Show von Kilian Kerner präsentierten gleich vier Kandidatinnen der aktuellen Staffel die Mode des Designers. So schritten die drei Finalistinnen Selma, Best-Agerin Nicole und Olivia in seinen extravaganten Outfits über den Laufsteg – und begeisterten die Zuschauer! Auch Nina, die bereits im Rahmen von GNTM von Kilian gebucht worden war und den Modeschöpfer bei ihrem ersten Einsatz mehr als überzeugt hatte, durfte wieder für ihn walken.

Doch auch einige weitere bekannte GNTM-Gesichter zeigten sich bei der Show. Die Finalistin Martina Gleissenebner-Teskey (52) aus der Staffel 2022 begeisterte wie immer mit ihrem straighten Look. Die Zweitplatzierte Dascha Carriero (23) aus dem Vorjahr konnte als einziges Curvy-Model einen Job bei Kilian ergattern.

Getty Images Nina Kablitz bei der Kilian Kerner Fashion Show, Berlin 2023

Getty Images Nicole Reitbauer bei der Kilian Kerner Fashion Show, Berlin Fashion Week 2023

Getty Images GNTM-Kandiatin Selma bei der Kilian Kerner Fashion Show 2023

Getty Images Martina Gleissenebner-Teskey bei der Kilian Kerner Fashion Show bei der Berlin Fashion Week 2023

Getty Images Dascha Carriero bei der Kilian Kerner Fashion Show, Berlin 2023

