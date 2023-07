Nachbarschaftsstreit: Robbie Williams hat Ärger wegen Baum!

Da macht sich jemand in der Nachbarschaft unbeliebt! Der britische Sänger Robbie Williams (49) ist seit mehr als 25 Jahren im Musikbusiness erfolgreich. Privat hat er sein Glück in der US-Amerikanerin Ayda Field (44) gefunden, mit der er ein Luxusanwesen in London bewohnt. Genau dort hat der "Angels"-Interpret nun aber Scherereien: Sein Vorhaben, einen alten Baum zu fällen, löste einen Nachbarschaftsstreit aus!

Wie The Sun berichtet, will der Musiker einen alten Baum auf seinem Grundstück fällen lassen, der einer Baumschutzordnung unterliegt. Aus diesem Grund sei sein Vorhaben nur mit Genehmigung umzusetzen. Nun legten seine Nachbarn allerdings Einspruch bei der Gemeindeverwaltung ein und stellten darin klar: "Bäume sind unsere Freunde und nicht unsere Feinde. Wir müssen sie lieben – und dürfen sie nicht mit der Axt fällen." Das frühere Mitglied der Boyband Take That bezeichneten wütende Gemeindemitglieder in diesem Zuge als "Vandalen".

Vor einigen Wochen hatte Robbies Frau Ayda eingeräumt, dass in deren Ehe derzeit eine Sex-Flaute herrsche. An Intimität würde es dem Paar trotzdem nicht fehlen, wie die Schauspielerin erklärte: "Wir sind immer noch intim. Lachen ist unsere Liebessprache und sie ist stärker als je zuvor. Wir bringen einander zum Lachen, genauso wie vor 17 Jahren."

Anzeige

Getty Images Robbie Williams im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Robbie Williams, Sänger

Anzeige

Getty Images Robbie Williams im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de