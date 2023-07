Anders als bei Jamie Lynn: Britneys Buch ist schon ein Hit!

Da zeigen sich die Fans schadenfroh! Die Sängerin Britney Spears (41) hat aufreibende Jahre hinter sich. Nachdem sie aus der Vormundschaft durch ihren Vater befreit worden war, lieferte sie sich einen öffentlichen Schlagabtausch mit ihrer kleinen Schwester Jamie Lynn Spears (32). Diese erzählte in ihrer Autobiografie davon, wie schwer das Leben im Schatten der "Toxic"-Interpretin für sie gewesen sei. Nun steht Britney mit einem eigenen Buch in den Startlöchern – und dieses scheint schon jetzt ein deutlich größerer Erfolg zu sein!

Auf Twitter posten schadenfrohe Britney-Fans derzeit Fotos von Jamie Lynns Memoiren "Things I Should Have Said", die sie in Geschäften finden. Das Enthüllungsbuch war im Januar 2022 erschienen und wird offenbar mittlerweile zum Discountpreis verscherbelt. Währenddessen entwickelt sich das Buch von Britney mit dem Titel "The Woman In Me" schon jetzt dank zahlreicher Vorbestellungen zum Bestseller, obwohl es erst im Oktober 2023 veröffentlicht wird.

Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass das Familienoberhaupt Lynne Spears ihre älteste Tochter anflehen würde, Jamie Lynn zu verzeihen. Die dreifache Mutter sei sich sicher, dass Britney ihre kleine Schwester vermisse und dass beide Frauen an einer Versöhnung interessiert wären. Ein Insider hatte verraten, dass Lynne alles daran setzen würde, die Harmonie in der Familie wiederherzustellen.

Getty Images Jamie Lynn Spears im Dezember 2022

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Getty Images Jamie Lynn Spears und Britney Spears bei den The Teen Choice Awards, 2002

