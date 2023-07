Emily Blunt nimmt sich für ihre beiden Kinder eine Auszeit!

Emily Blunt (40) setzt Prioritäten! Seit 14 Jahren ist die Schauspielerin nun schon mit ihrem "A Quiet Place"-Co-Star John Krasinski (43) zusammen. 2010 haben sich die beiden das Jawort gegeben und sind seither glücklich verheiratet. Ihre beiden Töchter Hazel und Violet machten das Liebesglück der beiden Filmstars schließlich komplett. Für ihre Familie nimmt sich Emily nun eine Auszeit von der Schauspielerei!

"Dieses Jahr arbeite ich nicht", verkündet die Zweifachmama im Podcast "Table for Two". Denn im vergangenen Jahr habe Emily recht viel gearbeitet und da ihr ältestes Kind neun Jahre alt ist, wolle sie die Zeit des "einstelligen Alters" noch genießen. "Ich habe das Gefühl, es gibt so viele Meilensteine in ihren Tagen und die sind so wichtig, wenn sie noch klein sind", erklärt die "Der Teufel trägt Prada"-Darstellerin.

In wenigen Tagen ist Emily jedoch auf der großen Kinoleinwand zu sehen. Im Kriegsdrama "Oppenheimer" spielt die Beauty an der Seite von dem Peaky Blinders-Star Cillian Murphy (47), Matt Damon (52) und Robert Downey Junior (58). Der Startschuss für den Film fällt in Deutschland am 20. Juli.

Getty Images Emily Blunt und John Krasinski, 2019

Getty Images Emily Blunt, Schauspielerin

Getty Images Matt Damon, Robert Downey Junior, Cillian Murphy und Emily Blunt bei der Premiere von "Oppenheimer"

