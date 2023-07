Grimassen: Königin Camilla fiebert bei Wimbledon-Match mit!

Königin Camilla (75) ist mit Leib und Seele dabei! Aktuell läuft in London das Wimbledon-Turnier. Neben den Australian Open, den French Open sowie den US Open zählt das Tennis-Event zu den vier wichtigen Grand-Slams. Stars wie Novak Djokovic (36) kämpfen dort auf dem Court um den Titel. Auf der Tribüne kam man in dieser Zeit auch den ein oder anderen Royal erspähen. Beispielsweise Camilla – und ein royales Protokoll gibt es auf den Rängen offenbar nicht!

Wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen, fieberte die Gattin von König Charles III. (74) am Montag ordentlich auf der Tribüne mit, während sich Daniil Medvedev, der aktuelle Weltranglisten Erste, sich ein spannendes Match lieferte. Dabei entglitten der 75-Jährigen auch immer mal wieder die Gesichtszüge – die Fotografen hatte einige ihrer Grimassen eingefangen. Camilla war augenscheinlich mit vollen Herzen dabei.

Camilla und ihr Charles sind glühende Sport-Anhänger – vor allem Pferderennen machen die beiden richtig happy. Beispielsweise hatte das britische Königspaar Ende Juni beim Ascot-Turnier regelrecht mitgefiebert. Wie die Fotos zeigen, war ihnen der Nervenkitzel deutlich anzusehen.

Getty Images Camilla Parker Bowles im April 2023

Getty Images Königin Camilla bei einem Wimbledon-Match im Juni 2023

James Whatling / MEGA Königin Camilla und König Charles III. im Juni 2023

