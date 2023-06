Lustige Grimassen: Camilla und Charles fiebern in Ascot mit!

Für König Charles (74) und Königin Camilla (75) folgt nach der Krönung im Mai ein Event nach dem anderen. Ob ein Besuch in Nordirland oder vor wenigen Tagen die Geburtstagsparade zu Ehren des Königs – bei dem royalen Paar kehrt keine Ruhe ein. Und mit dem alljährlichen Royal Ascot in dieser Woche bleibt es auch erst mal wild. Wie wild, zeigen nun aktuelle Bilder der Regenten: Charles und Camilla scheinen das Pferderennen sehr gespannt zu verfolgen!

Der Nervenkitzel ist ihnen anzusehen! Vor wenigen Tagen fieberte das Paar bei einem Rennen ganz schön mit. Vor allem Camilla schien es das eine oder andere Mal die Sprache zu verschlagen. Fotografen erwischten die 75-Jährige mit den witzigsten Grimassen – allen voran ihrem sehr erstaunten Ausdruck. Aber auch Charles ließ das Spektakel nicht kalt: Der Monarch musste sich sogar einmal den Mund zu halten.

Grund zur Freude gab es für die zwei aber auch: Wie Hello! berichtet, gewann eines ihrer Pferde sogar ein Rennen. In einer emotionalen Rede äußerte sich seine Nichte Zara Tindall (42) zu dem Sieg: "Es ist bittersüß, nicht wahr? Ich glaube, unsere Großmutter, die Queen (✝96), wäre sehr stolz. Aber einen Gewinner für Charles und Camilla zu haben und diesen Traum am Leben zu erhalten, war unglaublich, was für ein Rennen!"

James Whatling / MEGA König Charles III. beim Royal Ascot 2023

James Whatling / MEGA Königin Camilla, König Charles III. und Sophie Wessex

Getty Images Zara Tindall im Juni 2023

