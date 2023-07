Sarafina Wollny und Peter feiern ihren vierten Hochzeitstag

Sarafina Wollny (28) könnte wohl nicht glücklicher sein! Die Tochter von Silvia Wollny (58) war durch die gleichnamige Familiensendung bekannt geworden. Vor vier Jahren gaben sie und Peter (30) sich das Jawort. Das Liebesglück der Reality-TV-Stars wurde mit der Geburt ihrer Zwillinge Emory (2) und Casey (2) gekrönt. Die kleine Familie wird bald um ein Mitglied erweitert, denn die Blondine erwartet aktuell ihr drittes Kind. In den sozialen Medien teilt Sarafina ein süßes Erinnerungsfoto von ihrer Hochzeit mit Peter.

"Vier Jahre Mr. und Mrs. Wollny", schreibt sie zu einem Hochzeitsfoto in ihrer Instagram-Story, auf dem sie sich küssen. "Heute vor vier Jahren haben wir zueinander ja gesagt und ich würde immer wieder ja sagen", erinnert Sarafina sich. Die Zweifachmama erwähnt, dass es Höhen und Tiefen gebe, aber dass sie trotzdem immer ein Team seien. "Unglaublich, was in den letzten vier Jahren alles passiert ist, wir haben zwei wundervolle Jungs und bald halten wir unser drittes Wunder in den Armen", schwärmt sie. "Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Ich liebe dich", richtet sie direkt an ihren Schatz.

Vor wenigen Tagen beantworte Sarafina in einer Instagram-Fragerunde, dass ihr Baby noch diesen Monat das Licht der Welt erblicken wird. "Unser kleiner Bauchzwerg macht es sich schön gemütlich in Mamas Bauch", lässt sie ihre Fans wissen.

RTLZWEI Sarafina und Peter Wollny mit ihren Zwillingen Emory und Casey

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, TV-Bekanntheit

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihren Zwillingen Emory und Casey

