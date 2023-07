"Selbstmordgedanken": Harald Glööckler über Dieter-Beziehung

Harald Glööckler (58) findet ehrliche Worte über die Gründe seiner Trennung. Schon im vergangenen Jahr kursierten Trennungsgerüchte rund um den Modedesigner und seinen Partner Dieter Schroth (74). Im Februar war es dann offiziell: Das Paar ließ sich tatsächlich scheiden. Nun spricht der ehemalige Dschungelcamp-Star ganz offen über die Hintergründe des Liebes-Aus' mit Dieter, mit dem er fast sein ganzes Leben zusammen war.

"Wir hatten sehr, sehr depressive Momente, das hat mich sehr runtergezogen", erinnert sich Harald in seiner Doku "Herr Glööckler sucht das Glück" zurück. Diese Zeit hat den TV-Star sehr belastet. "Mir hat das sehr viel Leid gebracht. Ich war nicht nur deprimiert, sondern hatte schon Selbstmordgedanken und das ist keine Lösung, und da muss man eine Lösung schaffen", gesteht der 58-Jährige ehrlich.

Dabei fing alles so schön an. "Am Anfang war es eine große Liebe, dann eine Anhänglichkeit. Ich weiß, mein Mann sieht das nicht so, dass er mich eingeengt hat, aber ich sehe das schon", erklärt der TV-Star weiter. Dann sei eine dritte Welle gekommen: die Gewohnheit. "Man lebt aus Gewohnheit. Wir waren eine Wohngemeinschaft die letzten 15 Jahre. Irgendwann hab ich mir gedacht, du musst jetzt eine Lösung herbeiführen!"

Harald Glööckler, TV-Star

Dieter Schroth und Harald Glööckler

Harald Glööckler, Modedesigner

