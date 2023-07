Robert De Niros Enkelkind Leandro (†19) wurde beerdigt

Anfang der Woche hatte eine traurige Nachricht aus den USA die Runde gemacht: Robert De Niros (79) Enkelsohn Leandro De Niro war im Alter von gerade einmal 19 Jahren verstorben. Woran genau der Teenager gestorben ist, ist bislang noch nicht öffentlich bekannt. Seine Familie und seine engsten Vertrauten nahmen jetzt offiziell Abschied von ihm: Leandro wurde in New York beerdigt.

Fotos, die jetzt unter anderem Page Six vorliegen, zeigen die Gäste der Trauerfeier am Samstag in New York: Auf den Bildern ist zu sehen, wie sich Robert und die Familie auf den Weg zu einem Friedhof machen. Der Schauspieler trägt auf den Aufnahmen einen schwarzen Anzug und eine schwarze Krawatte.

Ein Insider berichtete bereits gegenüber The Post, dass Leandro seine letzte Ruhe auf einem Friedhof in der Ortschaft Valhalla im US-Bundesstaat New York finden soll. Dieser Ort habe für die Familie eine besondere Bedeutung, denn dort sei unter anderem auch Roberts Vater begraben worden.

