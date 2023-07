Lässig! Natascha Ochsenknecht rockt Netz-Look mit OP-Narbe

Natascha Ochsenknecht (58) setzt ein starkes Fashion-Statement! Die Unternehmerin ist für ihre wilden und exzentrischen Looks bekannt. So trug die Mutter von drei Kindern ihre Haare in den vergangenen Jahren zum Beispiel bereits in zahlreichen Farben, darunter Lila und Rosa. Bei ihrer Kleidung tobt sich die 58-Jährige ebenfalls gerne aus. So auch jetzt: Natascha präsentiert sich bei einer Preisverleihung in einem heißen Netz-Outfit – das ihre große Narbe zeigt.

Am Donnerstagabend wurde in Berlin der Bunte New Faces Award in der Kategorie Style verliehen. Zu diesem Anlass schmiss sich auch Natascha mächtig in Schale: Die Mama von Cheyenne Ochsenknecht (23) trug auf dem roten Teppich eine weite Hose, die sie mit einem Netz-Oberteil kombinierte. Auf Facebook kommentierte sie ein Foto des Outfits scherzhaft mit: "Meine fette Narbe am Bauch wurde perfekt in Szene gesetzt!"

Die Narbe ist für Natascha eine Erinnerung an ein schlimmes Erlebnis – sie rührt einer lebensgefährlichen Gefäßverstopfung her. Dreimal hatte sie deshalb operiert werden müssen und in dieser Zeit um ihr Leben gebangt. "Ich hatte zu dieser Zeit solch eine Todesangst, dass ich einen Abschiedsbrief an meine Kinder geschrieben habe", hatte sie kürzlich verraten.

AEDT/ Achtion Press Natascha Ochsenknecht in Berlin, Juli 2023

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht, Model

AEDT / ActionPress Natascha Ochsenknecht, April 2023

