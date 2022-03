Natascha Ochsenknecht (57) teilt ein trauriges Kapitel aus ihrem Leben. Das ehemalige Model hat bereits so einiges durchmachen müssen: Jahrelang litt die Düsseldorferin an Bauchschmerzen, die zunächst nicht geklärt werden konnten – bis sich herausstellte, dass sie auf eine Allergie gegen die Antibabypille zurückzuführen waren. Diese sorgte für eine gefährliche Gefäßverstopfung, an die heute noch eine OP-Narbe am Bauch des TV-Gesichts erinnert. Während dieser Zeit hatte Natascha offenbar schon mit ihrem Leben abgeschlossen.

Im Interview mit Bild verriet die 57-Jährige, dass sie insgesamt zehn Jahre mit den Beschwerden zu kämpfen hatte und auch mental sehr darunter litt. "Ich hatte zu dieser Zeit solch eine Todesangst, dass ich einen Abschiedsbrief an meine Kinder geschrieben habe", offenbarte sie mit brüchiger Stimme. Sohnemann Jimi Blue (30) war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal zwei Jahre alt, Wilson (31) erst vier. Natascha entschied sich aber dazu, nicht aufzugeben: "Der Gedanke an meine Jungs gab mir die Energie, weiterzumachen."

Über diese schlimme Zeit sprach die dreifache Mutter, die nach ihren beiden Söhnen noch Tochter Cheyenne (21) zur Welt brachte, auch in der dritten Folge von "Diese Ochsenknechts" und berührte dabei das gesamte Kamerateam. Ihr ältester Sohn bewunderte daraufhin die Tatsache, dass seine Mutter weitergekämpft hatte. "Sie ist auf jeden Fall eine Powerfrau", hielt Wilson stolz fest.

"Diese Ochsenknechts" – sechs Episoden ab 21. Februar um 20:15 Uhr exklusiv bei Sky One und Sky Ticket sowie auf Abruf.

Anzeige

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht, TV-Bekanntheit

Anzeige

AUGUSTIN,CHRISTIAN / ActionPress Wilson Gonzalez, Natascha und Jimi Blue Ochsenknecht bei der "Die Wilden Kerle"-Premiere 2003

Anzeige

Sky Deutschland/Stefanie Schumacher Szene aus "Diese Ochsenknechts"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de