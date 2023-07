Männer bei GNTM 2024: Heidi Klum gibt weitere Details preis!

Das gab es noch nie! Obwohl die 18. Staffel von Germany's Next Topmodel gerade erst zu Ende ist, verkündete Chefjurorin Heidi Klum (50) vor wenigen Tagen bereits überraschende Neuigkeiten: In der kommenden Staffel dürfen sich auch Männer für die beliebte Modelshow bewerben! Fans meinen, dass die Neuerung frischen Wind in die Sendung bringen werde. Jetzt verrät Heidi weitere Details zu GNTM 2024!

In einem Instagram-Q&A plaudert Heidi nun weitere Infos zur kommenden GNTM-Staffel aus. Ein Fan will von der Modelmama in der Fragerunde wissen, welches Alter die männlichen Kandidaten haben sollten. In ihrer Story antwortet die 50-Jährige darauf: "Also ihr müsst auf jeden Fall 18 Jahre alt sein – nach hinten ist alles offen." Ein zweiter Follower fragt die Chefjurorin, ob auch Curvy-Männer bei der neuen Staffel mitmachen dürfen. "Na absolut, ich möchte euch alle gerne kennenlernen und freue mich auf eure Bewerbungen", macht die Blondine deutlich.

Das große Finale der diesjährigen "Germany's next Topmodel"-Staffel ist erst wenige Wochen her. Den Sieg konnte Kandidatin Vivien Blotzki mit nach Hause nehmen – sie gewann die Show als erstes Curvy-Model. Dabei konnte es die 22-Jährige anfangs selbst kaum glauben. "Es ist nicht so, dass ich mir sicher war, dass es so kommt. Ich glaube, das war keine von uns", erklärte sie in einem Interview mit Promiflash.

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi Klum beim GNTM-Covershooting 2023

ProSieben/Sven Doornkaat Heidi Klum, Model

ProSieben / Claudius Pflug Heidi Klum und Vivien Blotzki im GNTM-Finale 2023

