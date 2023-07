Auch Männer bei GNTM: Das halten die Fans von der Neuerung!

Wie finden die Germany's next Topmodel-Fans diese Neuigkeiten? Chefjurorin Heidi Klum (50) ließ eine echte Bombe platzen. In ihrer beliebten Modelshow wird es eine gravierende Neuerung geben. Nachdem sie den Cast in den vergangenen Jahren um Transgender-, Curvy und Best-Ager-Models erweiterte, dürfen in der kommenden Staffel auch Männer mitmachen. Promiflash hat bei euch mal nachgehakt – und die GNTM-Fans scheinen sich einig zu sein!

Ganze 350 Stimmen (74 Prozent) von insgesamt 473 Promiflash-Lesern [Stand: 12. Juli, 16:48 Uhr] sind der Meinung, dass Heidis Änderung bei GNTM frischen Wind bringt. Sie sind offenbar begeistert und gespannt auf die kommende Staffel. Nur 123 Leser (26 Prozent) zeigen sich weniger begeistert von den männlichen Kandidaten. Die Kommentare unter dem Verkündungs-Post bei Instagram sprechen ebenfalls eine klare Sprache. "Endlich was Neues. Ich bin so gespannt, wie das Verhalten zwischen Mädels und Jungs in der Villa sein wird", freut sich eine Userin. Und auch Influencer Twenty4Tim (21) schreibt begeistert: "Oh mein Gott."

Schon in diesem Jahr wurde das Finale von "Germany's next Topmodel" etwas Besonderes. Denn mit Vivien Blotzki gewann das erste Curvy Model eine Staffel. Vivien selbst rechnete allerdings gar nicht mit ihrem Sieg. "Es ist nicht so, dass ich mir sicher war, dass es so kommt. Ich glaube, das war keine von uns", erklärte sie gegenüber Promilflash.

MEGA Heidi Klum beim Dreh der 18. GNTM-Staffel

Rankin Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Host

ProSieben / Claudius Pflug Heidi Klum und Vivien Blotzki im GNTM-Finale 2023

