Prinzessin Victoria von Schweden feiert ihren 46. Geburtstag

Schweden lässt seine Prinzessin hochleben! Prinzessin Victoria von Schweden (46) wird eines Tages die neue schwedische Königin sein. Aktuell sitzt jedoch noch ihr Vater König Carl Gustaf (77) auf dem Thron. Somit kann sich seine älteste Tochter auch noch in Ruhe ihren beiden Kids Prinzessin Estelle (11) und Prinz Oscar (7) widmen. Die beiden haben heute bestimmt Geschenke für ihre Mama vorbereitet: Denn Victoria hat Geburtstag!

Am 46. Ehrentag der Kronprinzessin ist eine Reihe von Feierlichkeiten geplant, wie Bunte berichtet. Beispielsweise nahm Victoria am Nachmittag vor dem schwedischen Königspalast Glückwünsche von ihren Fans entgegen. Ein bisschen arbeiten muss die Schwester von Prinzessin Madeleine (41) zudem an ihrem großen Tag auch. Heute Abend überreicht sie den Victoria-Preis – ein Stipendium für Sportler und Sportlerinnen. Gegen 21 Uhr findet ihr zu Ehren dann ein Konzert statt, auf dem Victoria mit ihren Liebsten ein wenig das Tanzbein schwingen darf.

Victorias Gatte Prinz Daniel (49) plauderte im Vorfeld mit der schwedischen Zeitung "Expressen" ein wenig über das Geburtstagsprogramm: "Zuerst mit der Familie am Vormittag, dann wird es am Nachmittag und Abend einige Aktivitäten geben. Das wird ein Spaß!" Der Königspalast hat zudem ein aktuelles Porträt des Geburtstagskindes veröffentlicht – darauf strahlt Victoria in einem langen Blümchenkleid.

Linda Broström/Kungl. Hovstaterna Prinzessin Victoria, Prinz Oscar, Prinzessin Estelle und Prinz Daniel

Getty Images Prinzessin Victoria von Schweden im Mai 2023

Getty Images Prinz Daniel und Prinzessin Victoria von Schweden

