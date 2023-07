Antonia Elena ist von der Schwangerschaft total überwältigt

Antonia Elena kann ihr Glück offenbar kaum fassen! Die Fitness-Influencerin und ihr Partner hegen schon lange Zeit einen Kinderwunsch. Nachdem sie im April einen Embryo in der sechsten Woche verloren hatte, suchte sie wieder eine Klinik auf, die ihr bei der Erfüllung ihres Traumes helfen sollte. Am Freitag verkündete die Beauty dann stolz: Sie ist schwanger! So richtig glauben kann Antonia das aber noch nicht.

"Ich bin einfach so erleichtert und so happy", berichtet die gebürtige Münchnerin in ihrer Instagram-Story. Als sie erfahren hat, dass sie schwanger ist, sei ihr eine Stein vom Herzen gefallen – vor allem, weil sie wisse, was für ein Weg hinter ihr liegt. "Ich bin heute Morgen aufgewacht und mein erster Gedanke war: Bin ich schwanger? Ist das gestern passiert? Ich habe in meine Bildergalerie geguckt und ja, es ist passiert", freut sich die 30-Jährige.

Darüber hinaus gibt Antonia ein Update zum weiteren Ablauf: "Am Dienstag habe ich den nächsten Ultraschall. Da erfahre ich, ob es vielleicht sogar zwei [Embryos] sind. Wir haben auch zwei eingesetzt." Letztendlich sei das aber egal. "Ich bin für alles dankbar", betont sie.

antoniaelena.official Schwangerschaftstest von Antonia Elena

Instagram / Ce54ZPOscJB Christian Wolf und Antonia Elena, Webstars

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Fitness-Influencerin

