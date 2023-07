Erstes Baby im Anmarsch: Luisa Hartema hat auch geheiratet!

Luisa Hartema (28) ist unter der Haube! Die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein: Sie erwartet ihr erstes Kind! Erst gestern verkündete die werdende Mama, ein Mädchen zu bekommen, welches den Namen Paula tragen soll. Der Vater ihres Nachwuchses ist ihr langjähriger Partner Max, den sie jedoch aus der Öffentlichkeit heraushält. Nun teilt Luisa im Netz jedoch freudige Nachrichten: Sie und Max haben geheiratet!

In ihrer Story auf Instagram gibt die Beauty ihren Fans Einblicke in ihren großen Tag. Dort ist unter anderem ein Foto ihrer Hochzeitstorte zu sehen sowie die wunderschöne Location im Freien. Auch eine Freundin Maja des Models teilt freudig Clips. In einem davon ist Luisa in ihrem Brautkleid zu sehen. "Dich so strahlen zu sehen, erfüllt mein Herz", kommentiert sie. In einer weiteren Story teilt Maja den Autocorso, der noch einmal auf die Liebe des glücklichen Paares in der gesamten Umgebung aufmerksam macht. In einem Herz steht auf den Fahrzeugen: "Luisa & Max".

Erst gestern nahm die Hamburgerin ihre Follower mit in das Kinderzimmer ihres ungeborenen Kindes. Dort präsentierte sie das Babybett, worauf klar und deutlich der Name "Paula" zu lesen ist! Damit dürfte auch klar sein, dass Luisa ein Mädchen bekommt. "Jetzt sind es nur noch acht Wochen, die Zeit vergeht einfach wahnsinnig schnell", freute sie sich.

Luisa Hartemas Hochzeitstorte

Luisa Hartemas Hochzeitslocation

Luisa Hartema im Juni 2023

