Schwangere Luisa Hartema verrät schon Namen und Geschlecht!

Luisa Hartema (28) kann es nicht mehr abwarten! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin ist derzeit in freudiger Erwartung: Sie bekommt ihr erstes Kind! In den vergangenen Monaten präsentierte die Baldmama deshalb immer wieder ihren wachsenden Babybauch. Jetzt dauert es nur noch wenige Wochen, bis ihr Nachwuchs das Licht der Welt erblickt – und Luisa verrät schon, wie ihr Baby heißen soll und welches Geschlecht es wird!

Auf ihrem Instagram-Profil nahm die Hamburgerin ihre Follower mit in das Kinderzimmer ihres ungeborenen Kindes. Dort präsentierte sie das Babybett – und auf die Unterlage ist bereits der Name Paula gestickt! Damit dürfte auch klar sein, dass Luisa ein Mädchen bekommt. "Jetzt sind es nur noch acht Wochen, die Zeit vergeht einfach wahnsinnig schnell", schwärmte sie.

Auch Luisas Fans sind sicher: Damit hat sie Name und Geschlecht enthüllt! "Paula! Das sieht wundervoll aus. Ich wünsche dir noch eine restliche schöne Kugelzeit", freut sich ein User mit der Schwangeren. Wie gefällt euch der Name? Stimmt unten ab.

Instagram / luisahartema_ Luisa Hartema im Januar 2023

AEDT Luisa Hartema im November 2022 in Berlin

Instagram / luisahartema_ Luisa Hartema im Juni 2023

