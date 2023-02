Emotional: Ivanka Trump teilt Erinnerungen an Mama Ivana (†)

Ivanka Trump (41) zeigt Bilder ihrer jungen Mutter. Vor etwa acht Monaten starb Ivana Trump (✝73). Die Ex-Frau des Unternehmers Donald Trump (76) war auf einer Treppe gestürzt und erlag kurz darauf ihren Verletzungen im Krankenhaus. Am Montag wäre ihr 74. Geburtstag gewesen. Das nahm ihre Tochter nun zum Anlass, ihrer Mama einen besonderen Geburtstagsgruß zu widmen: In Erinnerung an sie postet Ivanka Bilder der jungen Ivana.

Bei Instagram widmet Ivanka ihrer Mama am Montag ein emotionales Statement. "Sie war die witzigste, klügste und glamouröseste Frau, die ich kannte. Sie lebte jede Minute ihres Lebens in vollen Zügen. Ich vermisse die Freude, die sie in unser Leben und in das Leben von so vielen gebracht hat", schreibt die 41-Jährige. Dazu teilt sie eine Reihe von privaten Bildern, die sie als Kind und ihre Mama in jungen Jahren zeigen. Unter anderem offenbaren die Schnappschüsse, dass Ivana offenbar eine leidenschaftliche Skiläuferin war, denn sie ist gleich mehrmals auf der Piste zu sehen.

Wie nah Ivanka ihrer Mutter stand, zeigte auch ihre Rede auf der Trauerfeier. Darin soll sie sich laut der New York Post an die besonderen Momente mit Ivana erinnert haben. "Mama, ich werde dich immer lieben, heute und jeden Tag. Du warst und wirst immer das Licht in unserem Leben sein", meinte sie.

Instagram / ivankatrump Ivana und Ivanka Trump

Getty Images Ivana Trump, Januar 2007

Instagram / ivankatrump Ivanka Trump (m.) auf einem alten Foto mit einem ihrer Brüder und ihrer Mutter Ivana

