Mit Tom: Heidi Klum liegt oben ohne am Strand von Sardinien

Heidi Klum (50) zeigt, was sie hat. Das Model und ihr Liebster Tom Kaulitz (33) sind wohl überglücklich. Beim Planschen in Italien schien das Paar vor wenigen Tagen alles um sich herum zu vergessen. Nur in Bademode bekleidet konnten die Turteltauben nicht die Finger voneinander lassen und tauschten einige Küsse und Liebkosungen aus. Jetzt genossen die beiden wieder einen Strandtag zusammen – und Heidi hatte offenbar viel zu zeigen.

Die Beauty präsentierte ihre unglaubliche Figur in einem knappen schwarzen Zweiteiler – wie Aufnahmen, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen. Zwischendurch entschied sich die Germany's next Topmodel-Jurorin dafür, oben ohne zu entspannen, während sie auf einem Liegestuhl die warmen Sonnenstrahlen genoss. Dazu trug sie eine Bauchkette und ließ ihre goldenen Locken in weichen Wellen über die Schultern fallen. Das Model schirmte ihre Augen mit einer beigen Sonnenbrille ab.

Heidi ist für ihre freizügigen Looks bekannt. Als das Model vor wenigen Tagen in Paris war, verzichtete es kurzerhand auch komplett auf Kleidung und posierte völlig nackt in seinem Hotelzimmer. Auf dem Schnappschuss schaut die 50-Jährige verträumt aus dem Fenster, lediglich ein Vorhang bedeckt ihren Körper.

