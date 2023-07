Nach "Tiefpunkt": Liam Payne über psychische Erkrankungen!

Er spricht ganz offen darüber! Der Sänger Liam Payne (29) ist bereits seit vielen Jahren im Musikbusiness beschäftigt. Seine größten Erfolge hatte der Brite als Mitglied der Band One Direction gesammelt. In der Vergangenheit sprach Liam ganz offen über seine mentale Gesundheit. Nun wendet er sich in einem persönlichen Statement an seine Fans und verrät: Ärzte stellten bei ihm einige psychische Erkrankungen fest!

In seiner Instagram-Story spricht der 29-Jährige offen über seinen Aufenthalt in einer Klinik, den er nach einem persönlichen "Tiefpunkt" angetreten hatte. Dort hätten Ärzte mehrere psychische Erkrankungen bei ihm diagnostiziert. Er rate seinen Fans stets offen über ihre Probleme zu sprechen, nachdem er das viel zu lange nicht getan hatte: "Das Erste, was ich jeden Tag tue, ist in mich zu gehen, anstatt meine Gefühle anzustauen. Gefühle sind eine wundervolle Gabe, die ich viel zu lange blockiert hatte."

Zumindest in der Liebe scheint es dem Mädchenschwarm aber blendend zu gehen. Nach einer kurzen Trennung war Liam vor wenigen Wochen wieder mit seiner Flamme Kate Cassidy gesehen worden. Social-Media-Posts der Blondine, die sie und ihren Boyfriend im Disneyland Paris zeigen, hatten die Gerüchte um eine Liebes-Reunion endgültig bestätigt.

Getty Images Liam Payne im Juni 2022

Getty Images Liam Payne, Sänger

Getty Images Liam Payne und Kate Cassidy im März 2023

