Alles nur fake! Ex-Engel packen über Victoria's Secret aus

Werden die Kunden von Victoria's Secret getäuscht? Seit Jahrzehnten gehört die US-amerikanische Unterwäschemarke zu den erfolgreichsten der Welt. Zahlreiche heutige Supermodels, wie Adriana Lima (42), Alessandra Ambrosio (42) oder auch Lily Aldridge (37) wurden durch die legendären Fashionshows bekannt und prägten als Engel das Label. Doch jetzt packen ehemalige Flügelträgerinnen über die Marke aus – und über das falsche Spiel, das Victoria's Secret spielt...

In dem Podcast "Real Pod" sprechen Josephine Skriver (30) und Jasmine Tookes (32) nun über ihre Zeit in dem Unternehmen. Beide versichern, dass bei den Kampagnen eine Menge geschummelt worden sei. Josephine erklärt, ihr Gesicht und Körper seien für Anzeigen bis zur Unkenntlichkeit retouchiert worden: "Manchmal fragte sogar meine Mutter: 'Bist du das?'" Ihre ehemalige Kollegin stimmt ihr zu: "Es ist verrückt, wenn die Leute nicht merken, wie bearbeitet die Fotos waren, weil es für mich so offensichtlich ist, wenn man auf unsere alten Kampagnen zurückblickt!"

Laut einer ehemaligen Mitarbeiterin sei die Firma bei der Bildbearbeitung aber noch weitergegangen. Gegenüber Spiegel schilderte sie: "Arme müssen oft ausgewechselt werden, weil das Model sie auf dem eigentlich idealen Bild seltsam hält!" Auch die Brüste der Models seien verfälscht worden.

Getty Images Josephine Skriver und Jasmine Tookes 2022

Getty Images Josephine Skriver bei der Victoria's Secret Fashion Show 2017

Getty Images Jasmine Tookes bei einem Event von Victoria's Secret

