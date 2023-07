Achter Monat: Schwangere Josephine Skriver kämpft mit Hitze

Josephine Skriver (30) befindet sich auf den letzten Metern zu ihrem Babyglück! Der einstige Victoria's Secret-Engel und sein Mann Alexander DeLeon (34) machten im Mai publik, dass sie zum ersten Mal Nachwuchs erwarten: Das Paar darf sich auf eine kleine Tochter freuen. Die letzten Monate der Schwangerschaft sind für die Beauty allerdings ziemlich anstrengend: Josephine hat im Moment ganz schön mit der Hitze zu kämpfen!

Auf Instagram veröffentlicht Josephine jetzt dieses neue Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie auf einem Balkon steht und ihren kugelrunden Babybauch streichelt. Doch die traumhafte Kulisse mit dem Meer im Hintergrund kann sie offenbar gar nicht richtig genießen. "Es ist kein Sport, aber es fühlt sich so an: Im achten Monat schwanger sein in der Sommerhitze", bringt sie ihre große Anstrengung zum Ausdruck.

Ihre Fans unterstützen Josephine, wo sie nur können – auf der Fotoplattform reden sie der Mama in spe gut zu! "Du hast nur noch einen Monat! Du schaffst das!" oder auch "Du machst das toll!", versichern ihr beispielsweise zwei Bewunderer.

Alexander DeLeon und Josephine Skriver im Juli 2023

Josephine Skriver bei der Victoria's Secret Fashion Show 2017

Josephine Skriver, Model

