Josephine Skriver teilt niedliches Foto mit Tochter Aurora

Josephine Skriver (31) gewährt ihren Fans niedliche Einblicke in ihren Heimaturlaub in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen – und dabei zeigt das Model voller Stolz die kleine Tochter Aurora! Auf seinem Instagram-Profil veröffentlicht der einstige Victoria's Secret-Engel jetzt unter anderem diesen Schnappschuss: Auf dem Pic hebt Josephine die kleine Aurora in die Luft und drückt ihr einen liebevollen Kuss auf die Wange. "Mein Herz lebt jetzt außerhalb meines Körpers", schwärmt sie total happy.

Es ist äußerst selten, dass Josephine ihr Kind in den sozialen Medien präsentiert. Zuletzt veröffentlichte die gebürtige Dänin im Juli ein Bild mit ihrem Schatz. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich das Mutter-Tochter-Duo in der Metropole New York City auf. Zu einem gemeinsamen Schwarz-Weiß-Foto schrieb die Laufstegschönheit: "Ich liebe es, meinem Baby die Welt zu zeigen."

Josephine und ihr Mann Alexander DeLeon (35) durften Aurora vor rund einem Jahr auf der Welt begrüßen. Im August 2023 verkündete das Model voller Stolz, dass es erstmals Mama geworden ist. Im Netz teilte sie ein Foto von der kleinen Hand ihrer Tochter und verriet dazu, dass sie auf den Namen Aurora James hört.

Anzeige Anzeige

Instagram / josephineskriver Josephine Skriver, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / josephineskriver Alexander DeLeon und Josephine Skriver im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige