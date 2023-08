Namen verraten: Josephine Skriver ist erstmals Mama geworden

Josephine Skriver (30) schwebt im absoluten Mamaglück! Im vergangenen Mai hatte der einstige Victoria's Secret-Engel und sein Mann Alexander DeLeon (34) stolz verkündet, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten: Die Turteltauben dürfen sich auf ein kleines Mädchen freuen. Seitdem teilte die Beauty regelmäßig Einblicke in ihre Schwangerschaft. Nun war es endlich so weit: Josephine darf endlich ihre Tochter in den Armen halten!

Das verkündet die 30-Jährige überglücklich auf ihrem Instagram-Account: Ein Bild zeigt, wie der Sprössling Alexanders Finger umklammert. Auch verrät Josephine, wie ihr Sprössling heißt: Die Kleine hört auf den Namen Aurora James! Unter dem Beitrag tummeln sich die begeisterten Kommentare der Fans: "Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich so sehr für euch alle. Der Name ist so schön", freut sich etwa ein User.

Zuletzt verriet die Laufstegschönheit, dass sie während der Schwangerschaft ganz schön mit der Hitze zu kämpfen hatte. "Es ist kein Sport, aber es fühlt sich so an: Im achten Monat schwanger sein in der Sommerhitze", brachte sie ihre große Anstrengung unter einem Post im Netz zum Ausdruck.

Instagram / josephineskriver Alexander DeLeon und Josephine Skriver im Juli 2023

Instagram / josephineskriver Josephine Skrivers Tochter Aurora James

Instagram / josephineskriver Josephine Skriver im Juli 2023

