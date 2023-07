Das Supermodel Josephine Skriver verrät das Babygeschlecht!

Josephine Skriver (30) nimmt ihre Fans mit auf ihre Reise zum Babyglück! Das dänische Model und sein Mann Alexander DeLeon (34) verkündeten im Mai 2023 – rund ein Jahr nach ihrer traumhaften Hochzeit – eine tolle Neuigkeit aus ihrem Privatleben: Der ehemalige Victoria's Secret-Engel und der Musiker erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. Jetzt verrät Josephine voller Stolz das Geschlecht ihres ungeborenen Babys!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht Josephine jetzt eine ganze Reihe von Schnappschüssen und Videos, auf denen sie gemeinsam mit Alexander und einigen Freunden eine Babyparty feiert. Im Rahmen des Postings verkündet die Bald-Mama außerdem das Geschlecht: "Pink ist unsere neue Lieblingsfarbe!" Das Paar darf sich also auf eine kleine Tochter freuen.

Der werdende Papa kann es offensichtlich kaum mehr abwarten, sein kleines Mädchen in den Armen zu halten! Alexander trägt auf den Fotos nämlich eine weiße Cap mit einer besonderen Aufschrift: Auf der Mütze steht in schwarzen Buchstaben "Girl Dad" – zu deutsch also so viel wie "Vater eines Mädchens".

