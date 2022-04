Diese beiden haben endlich "Ja" gesagt! Schon im November 2018 verlobte sich Josephine Skriver (28) mit ihrem Liebsten Alex DeLeon (32): Der Sänger machte dem Victoria's Secret-Model damals unter den Polarlichtern in Finnland einen Heiratsantrag. Aufgrund der weltweiten Gesundheitslage verschob sich die Hochzeit immer wieder nach hinten – doch nun hat es endlich geklappt: Josephine hat ihren langjährigen Partner geheiratet!

Ein Insider berichtete gegenüber E! News, dass sich das Paar am vergangenen Wochenende das Jawort gegeben haben soll. Mit einer kleinen privaten Feier in Mexiko besiegelten Josephine und Alex ihre Liebe. Bislang meldete sich die Laufstegschönheit dazu noch nicht – doch sie kündigte im Netz bereits an, dass die Trauung unmittelbar bevorstünde.

"Ganz in Weiß, denn es ist das Hochzeitswochenende! Ich kann es kaum erwarten, endlich deine Frau zu sein", schwärmte die Beauty auf Instagram. Dazu teilte sie eine Reihe Bilder, wo sie in einem lässigen weißen Outfit bestehend aus Jeansjacke und Schlaghose posierte. Später zeigte sie ihren Fans ebenfalls einen Einblick in ihr Outfit von der Willkommensparty.

Getty Images Josephine Skriver in einem Victoria's Secret-Store

Instagram / josephineskriver Josephine Skriver, Model

Instagram / josephineskriver Josephine Skriver, Model

