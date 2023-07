Auf Bühne sterben: Dolly Parton möchte nie in Rente gehen!

Dolly Parton (77) setzt sich nicht zur Ruhe! Aus der Musikszene ist die Country-Sängerin gar nicht mehr wegzudenken. Ihr Hit "Jolene" aus dem Jahr 1973 gehört zu einem ihrer erfolgreichsten Stücke. Noch immer produziert die Blondine Musik und schreibt den Großteil ihrer Songs sogar selbst. Offenbar hat die US-Amerikanerin auch keine Pläne, jemals damit aufzuhören. Dolly hat keine Lust auf Rente!

"Ich würde niemals in Rente gehen", stellt die Musikerin bei ihrem Besuch bei Greatest Hits Radio klar. Sie gibt zwar zu, dass sie in dieser Hinsicht womöglich irgendwann keine Wahl mehr habe, doch so lange wolle sie noch "das Eisen schmieden, solange es heiß ist". Die 77-Jährige fügt hinzu: "Am liebsten würde ich irgendwann auf der Bühne während eines Songs tot umfallen – und den habe ich im besten Fall dann auch selbst geschrieben."

Obwohl Dolly nicht mit der Musik aufhören wolle, zog sie sich bereits vom Touren zurück. Hinsichtlich Madonnas (64) kürzlichen Kollapses erklärte die Songwriterin gegenüber Mail Online ihre Beweggründe für diesen Schritt: "Es war schon immer anstrengend. Der Grund, warum ich jetzt nicht mehr auf Tour gehe, ist, dass ich nicht so weit weg von zu Hause sein möchte. Wir werden älter und ich habe eine Menge Dinge zu tun."

