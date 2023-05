Dolly Parton bringt ihr allererstes Rock-Album auf den Markt

Dolly Parton (77) wird Rockstar! Ende der 60er-Jahre veröffentlichte die Musikerin ihr erstes Album und legte damit den Grundstein für ihre Gesangskarriere. Zuvor war die Sängerin auch als Songwriterin tätig. Vor allem in der Country-Szene machte sie sich mit ihren Songs einen Namen. 1999 wurde die "Jolene"-Interpretin sogar in die Hall of Fame aufgenommen. Nun kündigt Dolly ihr erstes Rock-Album an, das mit einer Vielzahl von Stars bestückt ist!

Die 77-jährige Country-Musik-Ikone freut sich auf die Veröffentlichung ihres nächsten Albums, welches den Titel "Rockstar" tragen wird. Wie Just Jared berichtet, hat sich die Blondine für neue Kollaborationen mit vielen berühmten Freunden zusammengetan. Dolly hat mit Lizzo (35), Sting (71), Elton John (76), Paul McCartney (80) und Ringo Starr (82), Miley Cyrus (30), Joan Jett (64), Steven Tyler (75) und vielen weiteren zusammengearbeitet. Das 30 Tracks umfassende Album enthält neun Originalsongs und 21 Rockhymnen, darunter "Purple Rain", "We Are The Champions" und "Let It Be".

"Ich bin so aufgeregt, endlich mein erstes Rock n' Roll-Album, Rockstar, zu präsentieren!" teilte Dolly in einem Statement via Billboard mit. "Ich fühle mich sehr geehrt und privilegiert, mit einigen der größten ikonischen Sänger und Musiker aller Zeiten zusammengearbeitet zu haben, und es war eine unermessliche Freude, all die ikonischen Songs auf dem Album singen zu dürfen." Sie hoffe, dass ihre Fans sich über die Lieder freuen.

Getty Images Dolly Parton, Songwriterin

Getty Images Dolly Parton im November 2022

Getty Images Dolly Parton, Sängerin

