DFB-Kapitänin Alexandra Popp macht Team mit Insekten Angst

Alexandra Popp zeigt sich gerne von ihrer lustigen Seite! Die DFB-Kapitänin ist aus dem Frauenfußball nicht mehr wegzudenken. Seit 2012 steht die Stürmerin beim VfL Wolfsburg unter Vertrag und macht auch in der deutschen Nationalmannschaft die gegnerischen Tore unsicher. Die DFB-Frauen bereiten sich aktuell auf die bevorstehende Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland vor. Während der Vorbereitung machte Alex ihren Mitspielerinnen aber ordentlich Angst.

Wie Bild berichtet, bereitete die DFB-Kapitänin vor Abflug noch eine Präsentation für die Mannschaft vor, die es in sich hatte: "Ich habe mir ein bisschen Zeit genommen, um eine kleine Präsentation über die eine oder andere Tierart zu machen. Koalas, unterschiedliche Arten von Kängurus und natürlich auch über das, was da auf uns zukommen kann: die giftigsten Tiere der Welt." Die Reaktionen waren alles andere als positiv. "Das kam nicht so gut an bei den Spielerinnen. Vielleicht habe ich da mehr Angst geweckt, als ich wollte", erzählt die gelernte Tierpflegerin.

Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg konnte darüber lachen: "In den ersten Tagen, wenn es darum geht, uns wach zuhalten, wollen wir ein bisschen was an Freizeit-Aktivitäten anbieten. Etwa Känguru-Besuche, vielleicht auch Spinnen-Jagen. Vielleicht läuft eine mit Pfeil und Bogen herum."

Getty Images Alexandra Popp, Profifußballerin

