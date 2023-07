In Flip-Flops: Herzogin Meghan kauft auf Bauernmarkt ein

Herzogin Meghan (41) ist ganz leger unterwegs. Seit 2018 sind die ehemalige Schauspielerin und Prinz Harry (38) schon miteinander verheiratet. Mittlerweile leben sie in den USA und sind Eltern zweier Kinder. Zuletzt kamen jedoch Spekulationen auf, dass es bei dem Ehepaar kriseln soll. Ein Bekannter der beiden klärte allerdings auf, dass an den Gerüchten gar nichts dran sei. Von all dem lässt sich die Beauty aber nicht beeindrucken: Meghan genießt nun einen Tag auf dem Wochenmarkt.

Meghan wurde vor wenigen Tagen auf dem Montecito Farmers Market mit einem ihrer geliebten Beagle gesichtet. Die Schauspielerin entschied sich dabei für bequeme schwarze Flip-Flops, einem camelfarbenen Midi-Kleid und einem weißen Leinenhemd darüber. Dazu kombinierte die ehemalige Suits-Darstellerin eine große Tasche aus Stroh und eine Sonnenbrille im Pilotenstil. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, hat sie ihr Haar zu einem lässigen Dutt zurückgebunden.

Die ehemalige Serien-Darstellerin und ihr Ehemann Harry sind schon seit einigen Jahren stolze Hunde-Eltern: So bereichert Beagle Guy, den Meghan 2015 adoptiert hatte, als sie in Toronto lebte und an der Serie "Suits" arbeitete, schon lange die Familie. Im Sommer 2022 stieß außerdem Beagle Mamma Mia zu den Sussexes dazu.

Prinz Harry und Herzogin Meghan auf einer Filmpremiere

Herzogin Meghan bei den Invictus Spielen, 2020

Prinz Harry und Herzogin Meghan

