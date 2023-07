Keine Krise? Prinz Harry und Meghan sind "sehr verliebt"

Läuft es bei Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) doch noch? Seit 2018 sind die ehemalige Schauspielerin und der Royal nun schon miteinander verheiratet. Mittlerweile leben sie in den USA und sind Eltern zweier Kinder. Zuletzt kamen jedoch Spekulationen auf, dass es bei dem Ehepaar nicht mehr gut laufen soll. Ein Bekannter von Harry und Meghan klärt nun auf, dass an den Gerüchten gar nichts dran sei!

In seiner Instagram-Story stellt Karl Larsen, ein Freund von Meghans Vater, die Sachlage klar und teilt ein paar verliebte Schnappschüsse des Paares. "Es ist so schön, meine Freunde Harry und Meghan am Freitag zu sehen", schreibt er dazu. Dabei hält er die Öffentlichkeit zudem an, nicht alles zu glauben, was in den Medien steht. "Sie sind sehr verliebt und glücklich miteinander. Es gibt nichts als Lächeln und Gelächter hier", stellt Karl klar.

In einer Sache ist das Paar jedoch tatsächlich schon aneinandergeraten. In der "The Late Show" kam es zwischen dem rothaarigen Prinzen und dem Moderator Stephen Colbert (59) zu einigen lustigen Missverständnissen. Denn einige britische Wörter sind in der amerikanischen Umgangssprache nicht unbedingt üblich! Das habe auch der 38-Jährige bereits feststellen müssen, wie er erzählte: "Das hat meine Frau und mich zu Anfang unserer Beziehung in ganz schöne Schwierigkeiten gebracht."

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie Harrison in Südafrika, September 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Oktober 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Australien im Oktober 2018

