Kim Kardashian ist besorgt, während Dates furzen zu müssen

Das wäre wohl ein bisschen unangenehm. In Kim Kardashians (42) Liebesleben ging es in den letzten Jahren drunter und drüber. Nachdem die Unternehmerin und der Rapper Kanye West (46) sich nach acht Jahren hatten scheiden lassen, war sie für neun Monate mit Pete Davidson (29) zusammen. Nach der Trennung von dem Comedian deutete der Realitystar bereits selbst einen neuen Lover an. Doch beim Thema Dates plagt Kim eine ganz bestimmte Sorge…

"Weißt du, was ich mir gedacht habe? Bei einem ersten Date in einem mexikanischen Restaurant würdest du wie wild furzen", lacht sie, während sie in der aktuellen Folge von The Kardashians mit Khloé (39) und Scott (40) isst. Anlass für diesen Gedanken war wohl der Besuch in einem mexikanischen Restaurant. Während ihre Schwester und der Unternehmer nur angewiderte Blicke austauschen, kichert Kim belustigt vor sich hin.

Aktuell scheint es so, als würde Kim ihre Fühler in die Football-Welt ausstrecken. Ein Foto, das Daily Mail vorliegt, zeigt die Skims-Gründerin, wie sie sich auf einer Party mit Tom Brady (45) unterhält. Die Gesichter der beiden sind zwar nicht zu erkennen – doch die Outfits machen deutlich, dass es sich tatsächlich um den Keeping up with the Kardashians-Star und den Ex von Gisele Bündchen (42) handelt.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Juli 2023

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Khloé Kardashian, Reality-TV-Stars

Getty Images Tom Brady, Juni 2023

