Statt Michael Wendler: Mallorca-Klub will lieber Peter Klein

Da hat Michael Wendler (50) wohl den Kürzeren gezogen. Der Schlagersänger machte zuletzt mit einer neuen Doku über sein ungeborenes Baby Schlagzeilen. Das löste einen riesigen Skandal aus, denn er war im vergangenen Jahr vor allem durch seine wiederholt kontroversen Aussagen aufgefallen. Die Doku wurde mittlerweile wieder gecancelt, aber auch auf der Bühne scheint es nicht zu klappen: Michael wurde auf Mallorca durch Peter Klein (55) ersetzt.

Michael sollte wohl zum Opening im April in der Kultkneipe Krümels Stadl auftreten. Doch laut der Mallorca Zeitung hat die Besitzerin Marion Pfaff alias Krümel den Auftritt gecancelt, weil der Musiker eine zu hohe Gage gefordert hatte. Er wollte wohl eine Summe von 20.000 Euro, weil die angebotenen 7.000 Euro nicht ausreichten. "Zusätzlich wollte er einen Flug in der Businessclass, einen Shuttleservice sowie ein Fünf-Sterne-Hotel bezahlt bekommen", ärgert sich Marion. Deshalb verhandle sie jetzt mit Peter für einen Auftritt: "Da er auf Mallorca lebt, ist es naheliegend, dass wir ihn als Künstler ausprobieren möchten."

Für Peter könnte das der lang erhoffte Durchbruch als Schlagerstar sein. Obwohl er immer noch in den Rosenkrieg mit seiner Ex Iris Klein (55) verwickelt ist, arbeitet er derzeit weiterhin fleißig an seiner Karriere. Auf Instagram verriet er bereits, dass er sich in Berlin ein neues Management gesucht habe. Damit wolle er sich endgültig von ihr abzukapseln.

Getty Images Michael Wendler 2014 in Köln

Instagram / kruemel_mallorca_official Ex-"Kampf der Realitystars"-Kandidatin Krümel

Instagram / peterklein_official Peter Klein, TV-Bekanntheit

